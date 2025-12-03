  1. الاقلیمیة
مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي يؤكد على استمرار المحادثات البناءة مع إيران

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، عشية قمة المجلس في البحرين، أن رؤساء الدول الأعضاء سيراجعون الملف النووي الإيراني والأمن البحري في ظل الوضع الحرج الذي تشهده المنطقة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جاسم البدوي، الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي، يوم الثلاثاء، عشية قمة المجلس في البحرين، أن رؤساء الدول الأعضاء سيراجعون الملف النووي الإيراني والأمن البحري في ظل الوضع الحرج الذي تشهده المنطقة.

ووفقًا لصحيفة كويت تايمز، أشار البدوي إلى غياب الأمم المتحدة في الأزمات الكبرى، مؤكدًا على ضرورة إجراء محادثات بناءة مع إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام المجلس بالسيادة والحل السلمي للنزاعات ودعم الحل الشامل للقضية الفلسطينية.

أعلن الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي أن المجلس سيكثف تعاونه المشترك في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك قبيل انعقاد قمته يوم الأربعاء.

