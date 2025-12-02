السفير الايراني يلتقي وزير الديوان الأميري الكويتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الكويت بوزير الديوان الأميري، وناقشا وتبادلا وجهات النظر حول سبل توسيع العلاقات الثنائية الودية.

وفي هذا اللقاء، صرّح محمد توتنجي بأن العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين شهدت نموًا متزايدًا خلال العامين الماضيين، وأنه تم عقد لجان متخصصة ومشتركة في المجالات الاقتصادية والجمركية وخفر السواحل، مضيفًا: "تولي الحكومة الرابعة عشرة أهمية خاصة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المجاورة، وخاصة مع أعضاء مجلس اتعاون الخليج الفارسي".

أكد الشيخ حمد جابر العلي الصباح، على عمق العلاقات العريقة بين البلدين والجارتين، قائلاً: "لقد بُنيت الكويت المعاصرة بأيدٍ ماهرة من مهندسين إيرانيين ماهرين، ولن ينسى الشعب الكويتي أبدًا المواقف المخلصة لإيران حكومةً وشعبًا إبان عدوان النظام البعثي".

وأضاف وزير ديوان أمير الكويت: "أمننا مشترك لا ينفصل ولا ينقسم، وعدونا مشترك، وكما تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية للهجوم الصهيوني الغاشم، تعرضت إحدى دول مجلس التعاون أيضًا للهجوم من قبل العدو نفسه".

وحضر الاجتماع أيضًا الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، رئيس ديوان ولي عهد الكويت.