  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤٥ ص

شمخاني يوجه تحذيرا لبعض الدول الجارة بسبب ادعاءاتها غير البناءة والزائفة

شمخاني يوجه تحذيرا لبعض الدول الجارة بسبب ادعاءاتها غير البناءة والزائفة

اعتبر ممثل قائد الثورة الاسلامية في مجلس الدفاع ادعاءات مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي المتكررة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وحقل أرش النفطي غير بناءة، وقال: إن دور الجيران هو إرساء الأمن، وليس التلاعب بالخطوط الحمراء للأمة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي شمخاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي X:

"إن ادعاءات مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بشأن الجزر الإيرانية وحقل أرش غير بناءة في ظل شرور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. لقد التزمت إيران ضبط النفس في حرب الاثني عشر يومًا رغم بعض الدعم للعدوان.

لا ينبغي إساءة تفسير نفوذ إيران في الخليج الفارسي؛ فدور الجيران هو إرساء الأمن، وليس التلاعب بالخطوط الحمراء للأمة الإيرانية."

في بيانٍ صدر مؤخرًا، كرّر مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي مجددًا ادعاءاته بشأن الجزر الإيرانية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وبومبي، بالإضافة إلى ادعائه بملكية المملكة العربية السعودية والكويت لحقل غاز آرش.

/انتهى/

رمز الخبر 1965747
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات