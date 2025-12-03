  1. الدولية
إدارة ترامب تعلّق طلبات الهجرة من 19 دولة

إدارة ترامب تعلّق طلبات الهجرة من 19 دولة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علّقت جميع طلبات الهجرة المقدَّمة من رعايا 19 دولة، بما في ذلك طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأمريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الصحيفة أن هذا القرار يشمل الأشخاص القادمين من الدول التي قررت الإدارة الأمريكية في يونيو/ حزيران منع رعاياها من التقدّم بطلبات للحصول على وضع قانوني لدى إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية.

