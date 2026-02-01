انتهاء مهمة سفير مملكة تايلاند لدى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار"بيشيت بونسود"، سفير مملكة تايلاند لدى بلادنا، في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير الخارجية السيد عباس عراقجي وودعه في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/