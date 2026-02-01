  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:٥٥ م

انتهاء مهمة سفير مملكة تايلاند لدى إيران

استقبل وزير الخارجية الايراني، سفير مملكة تايلاند وودعه في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار"بيشيت بونسود"، سفير مملكة تايلاند لدى بلادنا، في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير الخارجية السيد عباس عراقجي وودعه في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

