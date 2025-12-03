  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥٤ م

السفير الإيراني في دوشنبه يلتقي وزير الصناعة والتقنيات الحديثة الطاجيكي

السفير الإيراني في دوشنبه يلتقي وزير الصناعة والتقنيات الحديثة الطاجيكي

أكد سفير جمهورية إيران الإسلامية في دوشنبه، على تنوع ونطاق إمكانيات التعاون، وضرورة تعزيز التفاعل بين المؤسسات المتخصصة في البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الإيراني في طاجيكستان، علي رضا حقيقيان، بوزير الصناعة والتقنيات الحديثة في طاجيكستان، شير علي كبير. وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والتقنيات الحديثة، وتبادلا وجهات النظر.

وأكد حقيقيان، في معرض إشارته إلى تنوع ونطاق إمكانيات التعاون، على ضرورة تعزيز التفاعل بين المؤسسات المتخصصة في البلدين.

في إشارة إلى زيارته إلى طهران في مايو من هذا العام وزيارته لبعض الصناعات التكنولوجية، قيّم وزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في طاجيكستان قدرات إيران في مجال الصناعات والتقنيات الجديدة على مستوى عالٍ. ووصف إمكانيات التعاون القائمة بين البلدين بأنها واسعة النطاق، واعتبر زيادة اللقاءات المشتركة وإقامة المعارض المتخصصة بين رجال الأعمال والصناعيين أمرًا بالغ الأهمية، فضلًا عن إقامة المعارض المتخصصة.

/انتهى/

رمز الخبر 1965730

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات