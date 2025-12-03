السفير الإيراني في دوشنبه يلتقي وزير الصناعة والتقنيات الحديثة الطاجيكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الإيراني في طاجيكستان، علي رضا حقيقيان، بوزير الصناعة والتقنيات الحديثة في طاجيكستان، شير علي كبير. وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والتقنيات الحديثة، وتبادلا وجهات النظر.

وأكد حقيقيان، في معرض إشارته إلى تنوع ونطاق إمكانيات التعاون، على ضرورة تعزيز التفاعل بين المؤسسات المتخصصة في البلدين.

في إشارة إلى زيارته إلى طهران في مايو من هذا العام وزيارته لبعض الصناعات التكنولوجية، قيّم وزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في طاجيكستان قدرات إيران في مجال الصناعات والتقنيات الجديدة على مستوى عالٍ. ووصف إمكانيات التعاون القائمة بين البلدين بأنها واسعة النطاق، واعتبر زيادة اللقاءات المشتركة وإقامة المعارض المتخصصة بين رجال الأعمال والصناعيين أمرًا بالغ الأهمية، فضلًا عن إقامة المعارض المتخصصة.

