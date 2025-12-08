وفد برلماني ايراني يزور موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي على رأس وفد برلماني، إلى موسكو لحضور جلسة مجلس برلمانات منظمة الأمن الجماعي، وكان في استقباله سفير بلادنا لدى روسيا، كاظم جلالي.

خلال جلسة مجلس برلمانات منظمة الأمن الجماعي، سيشرح رئيس الوفد البرلماني لبلادنا وجهة نظر جمهورية إيران الإسلامية بشأن الوضع الأمني في المنطقة ودور البرلمانات في التقارب لمواجهة الإجراءات الأحادية الجانب للولايات المتحدة.

منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري سياسي يضم روسيا، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، ويعمل منذ عام ٢٠٠٢ بناءً على معاهدة الأمن الجماعي.

الهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو ضمان الأمن المشترك بين الدول الأعضاء، أي اعتداء على أي عضو يُعد اعتداءً على جميع الأعضاء.

وتتولى هذه المنظمة مسؤولية تنسيق السياسات الدفاعية، وإجراء التدريبات المشتركة، وتشكيل قوات الرد السريع، ومكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالمخدرات. ويقع مقرها الرئيسي في موسكو.

/انتهى/