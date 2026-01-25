عراقجي: تجاوز المؤامرات يعود إلى تضحيات الجرحى

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه بمناسبة ذكرى مولد أبي الفضل العباس (ع) والاحتفاء بيوم المضحي، أُقيم يوم الأحد حفل تكريم للجرحى والمضحّين العاملين في وزارة الخارجية، بحضور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية، ومهدي سبحاني معاون الشؤون الإدارية والمالية، وسعدالله مسعوديان مستشار الوزير لشؤون المضحّين، إلى جانب عدد من المديرين والموظفين.

وخلال هذا اللقاء الودي، هنّأ وزير الخارجية الحضور بمناسبات شهر شعبان، وأعرب عن تقديره لتضحيات الجرحى والمضحّين، واصفاً إياهم بأنهم ثروات وقدوات معنوية وأخلاقية للبلاد، وقال: «إن نجاح الجمهورية الإسلامية في تجاوز التهديدات ومؤامرات الأعداء إنما يعود إلى تضحيات الشهداء والجرحى وعائلاتهم الكريمة».

وأكد عراقجي، مشيراً إلى أهمية ثقافة الإيثار والتضحية، أن «هذه القيم تمثل دليلاً موثوقاً لعمل الجهاز الدبلوماسي في صون المصالح الوطنية للبلاد وتعزيزها».

وفي ختام اللقاء، استعرض عدد من المضحّين العاملين في وزارة الخارجية آراءهم وملاحظاتهم وهواجسهم بشأن السياسة الخارجية وأداء الوزارة، كما تقاسموا تجاربهم في سبيل تعزيز الدبلوماسية الإيرانية مع الحاضرين.