نقل رسالة خطية من وزير الخارجية الايراني إلى وزير الخارجية التونسي

سلم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى تونس رسالة خطية من وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي الى نائب وزير خارجية جمهورية تونس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس، مير مسعود حسينيان، اليوم، في غياب وزير الخارجية التونسي، بالسيد محمد بن عياد، نائب وزير الخارجية، حيث ناقشا وراجعا القضايا التي تهم الطرفين، وتطور العلاقات، لا سيما بعد اللقاء الذي عُقد قبل بضعة أشهر.

وسلم السفير الايراني، الدعوة الرسمية للسيد عباس عراقجي من السيد محمد علي النفطي، وزير الخارجية التونسي لزيارة طهران.

أعرب السيد بن عياد، في معرض شكره وتحياته، عن أمله في أن تتم هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن مع حلول العام الجديد، وأن تُسهم في تسريع وتعزيز مسيرة العلاقات بين البلدين.

جواد ماستری فراهانی

