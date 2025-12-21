الأسطولان 103 و104 التابعان لبحرية الجیش الایرانی في طريقهما إلى جنوب أفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اجتماعٍ لرجال دين من الجيش، استضافته البحرية، أشار الأدميرال شهرام إيراني إلى إرسال الأسطولين الجديدين إلى مهام خارجية، قائلاً: "بفضل الله وبركة دماء الشهداء، أبحر الأسطولان 103 و104 وهما الآن في طريقهما إلى جنوب أفريقيا".

أعلن قائد البحرية أن أحد الأساطيل مسؤول عن مهمة مرافقة السفن التجارية، مضيفًا: سيشارك الأسطول 103 أيضًا في مناورات البريكس المشتركة، وذلك تنفيذًا لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعزيزًا للدفاع والدبلوماسية البحرية.

وأكد الأدميرال الإيراني أن مكانة إيران في الساحة البحرية راسخة، قائلاً: أصبحت البحرية اليوم من القوى المؤثرة في الأمن البحري في المنطقة وخارجها، معتمدةً على قوتها الداخلية، وخبراتها العملياتية العابرة للأقاليم، وتواجدها الدائم في المياه المفتوحة.

وفي إشارة إلى مساعي العدو الإعلامية لعزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال قائد البحرية: يسعى العدو اليوم إلى إضعاف البلاد في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية، لكن هذه المؤامرات ستفشل كما فشلت في الماضي، وسيقضي العدو على هذه الطموحات.

في جزء آخر من خطابه، أشار الأدميرال الإيراني إلى تجارب البعثات الخارجية، قائلاً: "يُقرّ العديد من القادة العسكريين في دول أخرى بالمكانة الفعّالة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل ويحللون كلمات فخامته على أعلى مستوياتهم العسكرية؛ وهو ما يدل على عمق نفوذ القيادة الإيرانية وتأثيرها في المعادلات الإقليمية والعالمية".

وشدد قائد القوات البحرية على ضرورة إيصال هذه الحقائق إلى جميع أفراد القوات، ولا سيما الشباب في مراكز التدريب والوحدات، مضيفاً: "إن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم في مستوى يُجبر الأعداء، رغم كل الدعاية، على الاعتراف به".

وفي الختام، أشاد الأدميرال الإيراني بجهود الكوادر الفكرية والسياسية وضباط الجيش، قائلاً: "جميعنا جنود هذا الوطن وهذه الثورة، ونجاحات البحرية اليوم، بما في ذلك مهمة الأسطول 86 والمدمرة سهند، هي ثمرة التعاطف والإيمان والطاعة لسلطة الفقيه".

