مباحثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والمصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، أجريا اتصالاً هاتفياً بعد ظهر السبت، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وخلال استعراض العلاقات الثنائية، اتفق الوزيران على مواصلة المحادثات لتطوير علاقاتهما.

كما استعرض الطرفان آخر التطورات في المنطقة، وخاصة الوضع في لبنان وغزة نتيجة استمرار العدوان والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني، وأكدا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، طُرحت أيضاً قضية البرنامج النووي الإيراني، وأعرب وزير الخارجية عن وجهة نظر بلادنا في هذا الشأن.