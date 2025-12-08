انطلاق الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في روسيا بمشاركة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من المقرر أن يستعرض رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي مشاريع القوانين المتعلقة بقضايا الدفاع والأمن في المنظمة.

ستركز المناقشات، على وجه الخصوص، على القانون النموذجي "بشأن مكافحة الإرهاب"، والتوصيات المتعلقة بالتدريب العسكري الوطني، والتوصيات المتعلقة بتحسين قوانين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجال الدفاع المدني.

سيناقش الاجتماع مواءمة القوانين الجنائية والإدارية لمكافحة الجرائم التي ترتكبها الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجال أمن البنى التحتية المعلوماتية الحيوية، ومواءمة القوانين الجنائية للدول الأعضاء التي تحدد المسؤولية عن الجرائم ضد سلم وأمن البشرية وغيرها من الأفعال.

بالإضافة إلى وفدي جمهورية إيران الإسلامية والصين كضيوف، يحضر الاجتماع الذي يستمر يومًا واحدًا أعضاء من البرلمان الصربي، الذي يتمتع برلمانه بصفة مراقب دائم في المجلس البرلماني لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

الهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو تعزيز وتعميق التعاون العسكري السياسي، وتطوير هياكل متعددة الأطراف، وعمليات تعاون لضمان الأمن القومي للدول الأعضاء على أساس المبادئ المشتركة، وتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة العسكرية، للدول الأعضاء التي تتعرض للعنف.

ووصل الوفد البرلماني الإيراني إلى موسكو يوم الأحد، وكان في استقباله السفير الإيراني لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية جلالي، وعضو مجلس الدوما الروسي ألكسندر ترينتييف.

بالإضافة إلى إلقاء كلمة في الاجتماع المذكور، سيلتقي وفد مجلس الشورى الإسلامي أيضًا بمسؤولين برلمانيين وسياسيين روس ويناقش معهم.

وبحسب بيان القسم السياسي بالسفارة الإيرانية في روسيا، فإن هذه الزيارة من المقرر أن تستمر في توسيع العلاقات البرلمانية الإيرانية الروسية، ومن المقرر أيضا مناقشة التعاون والقضايا المدرجة على الأجندة الثنائية.

