سيادة إيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى لا شك فيها

أفادت وكالة مهر للأنباء ان المسألة واضحة تمامًا لنا؛ تاريخيًا وقانونيًا، واستنادًا إلى الوقائع القائمة، لا شك ولا ريب في سيادة جمهورية إيران الإسلامية على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. هذه نقطة بديهية لا يمكن إنكارها.

وقال اسماعيل بقائي في اشارة الى البيان الأخير بانه هو تكرارٌ لنفس الادعاءات الواهمة التي سبق أن صدرت في بياناتٍ لدولة الإمارات أو مجلس التعاون الخليج الفارسي. وكما أُعلن في المواقف الرسمية لوزارة الخارجية، فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي مرفوضة رفضًا قاطعًا.

وشدد: إن رد فعل الشخصيات والإعلاميين والناشطين السياسيين على قضيةٍ تتعلق مباشرةً بالسيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها أمرٌ طبيعيٌّ تمامًا. كل إيراني، بغض النظر عن توجهاته السياسية، يُدرك سيادة بلاده وحدودها، ولا يقبل مثل هذه الادعاءات.

لا توجد قناة تواصلية خاصة أو مباشرة بين إيران والولايات المتحدة

وحول العلاقات الايرانية – الامريكية قال: قناة تواصلنا الرسمية مع الولايات المتحدة هي مكتب حماية المصالح الأمريكية في طهران، حيث تقوم السفارة السويسرية بدور الوسيط. في المقابل، يُعد مكتب حماية المصالح التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن قناتنا الرسمية في الولايات المتحدة.

من الطبيعي أن تتبادل دول أو جهات أخرى داخل المنطقة وخارجها الرسائل. ومع ذلك، ليس صحيحًا القول بوجود قناة خاصة أو مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، فهذه القناة غير موجودة.

القرارات في القضايا المهمة تتخذ في أعلى مستويات النظام

وأضاف: تُتخذ القرارات في القضايا المهمة، كالسياسة الخارجية، بما فيها موضوع المفاوضات، في أعلى مستويات النظام. مخاطبًا الدول الأوروبية: ما لا ترضاه لنفسك، لا ترضاه للآخرين.

وشدد: على مر السنين، اتخذت ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، بمساعدة الولايات المتحدة نفسها، إجراءات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت ذرائع مختلفة، منها قضية حقوق الإنسان.

وقال: الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري كالمعتاد عبر القنوات التقليدية.

يتبع..