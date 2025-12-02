ایران تؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجموعة (D-8)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك وفد جمهورية إيران الإسلامية، برئاسة محمد علي دهقان دهنوي، نائب وزير التجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (D-8)، الذي عُقد في القاهرة اليوم (الثلاثاء). كما حضر الاجتماع مجتبى فردوسي بور، رئيس مكتب راعي مصالح جمهورية إيران الإسلامية في القاهرة.

في كلمته خلال الاجتماع، أعرب دهقان دهنوي عن تقديره لكرم الضيافة المصرية وجهود أمانة مجموعة D-8، وأكد عزم إيران الجاد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة. في إشارة إلى تجارة إيران البالغة 22 مليار دولار مع دول مجموعة الثماني النامية (D-8) على مدى السنوات الخمس الماضية، ونموها الذي تجاوز 150%، قال: "هذا النمو مُشجع، ولكنه لا يُظهر إلا جزءًا من قدراتنا الجماعية. لقد حان الوقت لتطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني النامية بشكل شامل وعملي".

ووصف رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية القيود الحالية للاتفاقية، بما في ذلك التنازلات الجمركية المحدودة، وتصنيفات المنتجات القديمة، وإجراءات قواعد المنشأ المعقدة، بأنها العقبات الرئيسية، واقترح: "يجب علينا توسيع نطاق المنتجات المشمولة بشكل كبير وتبسيط الآليات الإدارية حتى تصبح الاتفاقية أداة فعالة حقًا للتجارة داخل المجموعة".

كما رحب دهقان دهنوي بمبادرة إنشاء "عملية محددة النطاق لترقية اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني النامية إلى أداة أكثر تقدمًا"، ودعا المنظمات الدولية إلى دعم التقييمات الفنية وتقديم توصيات متوازنة.

وأشار إلى أن التعاون في مجالات الجمارك، والخدمات اللوجستية، والتسوية بالعملات الوطنية، وتعزيز تفاعل القطاع الخاص من خلال غرف التجارة، هي أولويات مستقبلية تتجاوز التعريفات الجمركية.

في الجزء الأخير من كلمته، أكد في إشارة إلى العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران: على الرغم من هذه الضغوط غير المسبوقة، تواصل جمهورية إيران الإسلامية مشاركتها النشطة والبناءة في إطار مجموعة الدول الثماني النامية، وهي واثقة من أن الدول الأعضاء ستمنع الإجراءات التقييدية الأجنبية من عرقلة تعاوننا وتكاملنا الاقتصادي الإقليمي.

عُقد الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثماني النامية في القاهرة بمشاركة ممثلين عن ثماني دول: إيران، تركيا، باكستان، بنغلاديش، إندونيسيا، ماليزيا، مصر، ونيجيريا، ومن المتوقع أن يؤكد بيانه الختامي على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية وتعزيز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف.

/انتهى/