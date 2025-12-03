باكستان تسعى إلى الاستفادة من القدرات السينمائية الإيرانية المعروفة على المستوى العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الوزير الاتحادي للتراث الوطني والثقافة "أورنجزيب خان خيتشي" عن امتنانه الكبير لاستضافة الإيرانيين وعن سروره بالمشاركة في مهرجان فجر السينمائي.

و قال أنه جاء إلى إيران مع وفد يضم أكاديميين وثقافيين وخبراء سينمائيين ومنتجين، لافتا إلى أنهم تعلموا كثيرا عن أعمال الإيرانيين من خلال مشاركتهم بهذا المهرجان.

وتابع قائلا: "عقدنا اجتماعا في طهران مع وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، وبحثنا فيه التعاون المشترك، وبخاصة إنتاج أفلام سينمائية مشتركة".

وأكد وزير الثقافة الباكستاني: "لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج والقرار بأنه يجب تحديد موعد معيّن لإنجاز البرامج. وقد حُدد أولا مدة ستة أشهر للوصول خلالها إلى نتيجة ملموسة في مجال الإنتاج السينمائي المشترك".

وأوضح أورنجزيب خان خيتشي قائلا: "في باكستان، هناك شريحة خاصة من الجمهور هي من محبي السينما الإيرانية، ونسعى جاهدين ليتعرف كافة الشعب الباكستاني أيضا أكثر على السينما الإيرانية ويشاهدوا أعمالها.

و تابع بالقول، لدينا حاليا أسبوع للأفلام الإيرانية في باكستان، ونأمل أن نشهد أيضا أسبوعا للأفلام الباكستانية في إيران".

وأضاف: "نسعى إلى الاستفادة من القدرات السينمائية الإيرانية المعروفة على المستوى العالمي، وعرض الثقافة المشتركة بين باكستان وإيران أمام العالم، وهو أمر يخدم الإنسانية والقيم الإنسانية".

/انتهى/