تايلاند وكمبوديا تعلنان الاتفاق على وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الكمبودية أنّ وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ ظُهر اليوم، وأن الاتفاق ينص على عودة المدنيين من الجانبين للمناطق الحدودية التي تضررت بسبب القتال.

ووفق البيان، فإنّ الطرفين اتّفقا على "الإبقاء على نشر القوات الحاليّ دون أي تحركات إضافية"، مع التّأكيد على أنّ "أي تعزيزات أمنية من شأنها أن تزيد حدة التوتر وتؤثر سلباً على الجهود طويلة المدى لحل الأزمة".

ويأتي الاتفاق، الذي وقّعه وزير الدفاع التايلاندي ناتافون ناكرفانيت ونظيره الكمبودي تيا سيها، بعد 20 يوماً من الاشتباكات الحدودية المتجددة التي أسفرت عن مقتل العشرات وتشريدنحو نصف مليون آخرين من الطرفين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وقّع البلدان اتفاق سلام في كوالالمبور بوساطة ماليزية ودعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد موافقة الطرفين على وقف إطلاق نار عقب 5 أيام من القتال، لكن الهدنة انهارت مع تجدّد الاشتباكات مطلع الشهر الجاري.

ويعود النزاع الحدودي الممتد على طول 817 كيلومتراً إلى خلافات تاريخية بين البلدين، بالنظر إلى القضايا الإقليمية المتبقية منذ الحقبة الاستعمارية لفرنسا في الهند، حيث لم تغطِّ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية.

ومع استقلال كمبوديا عن فرنسا عام 1953، أصبحت هذه المناطق محل نزاع حدودي بين البلدين.

