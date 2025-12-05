إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وُقّعت المذكرة مساء الجمعة في ختام الاجتماع من قِبل "ميسم عابدي"، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني لشؤون التكنولوجيا والابتكار، و"ألكسندر شفيتوف"، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي.

وُقّعت مذكرة التفاهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحكومة الذكية، وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) والتكنولوجيا المالية، والهيئات التنظيمية والمجمعات التكنولوجية، والخدمات البريدية في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاصين.

بعد توقيع مذكرة التفاهم في وزارة التنمية الرقمية الروسية بموسكو، صرّح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للصحفيين: "بتوقيع هذه المذكرة، تؤكد إيران وروسيا عزمهما على تطوير التعاون على المستوى الحكومي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف عابدي: "من بين مواضيع هذه المذكرة التعاون بين حكومتي إيران وروسيا في مجالات مثل نقل البيانات والحكومة الإلكترونية، والاستفادة من قدرات وخبرات الطرفين".

وفي إشارة إلى تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الجاري العمل عليها في روسيا وإيران، أشار إلى هذه المسألة كأحد القضايا التي تم التركيز عليها في مذكرة التعاون بين البلدين.

في إشارة إلى انعقاد الدورة الخامسة لمجموعة العمل المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا، قال نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "يمكن القول إن إدراك قدرات كل طرف يتزايد يومًا بعد يوم، وقد تشكلت نقاط تعاون مشتركة في القطاعين الحكومي والخاص، ويرغب الطرفان في الاستفادة من قدرات ومزايا الطرف الآخر".

وأعرب عابدي عن أمله في أن يُقدم الطرفان، نتيجةً للتعاون الثنائي، منتجاتٍ ذات جودة أعلى وخدماتٍ أفضل لبلديهما.

وفي إشارة إلى عقد اجتماعاتٍ وجهاً لوجه بين شركاتٍ إيرانية وروسية أمس الخميس واليوم الجمعة، قال: "من المتوقع أن ينشأ تعاونٌ جادٌّ وجديدٌ بين الشركات على مستوى الأعمال، وأن يستفيد البلدان من فوائده".

ورحب نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي، شفيتوف، في بادئ الأمر بمقترحات إيران، قائلاً: "لقد ازدهرت المنظومة، ونحن مهتمون بالاستفادة من مقترحات إيران وحلولها".

وأضاف: "في اجتماع اليوم، تعرّفت شركات البلدين على بعضها البعض بشكل أفضل، ويمكن القول إن التعاون بين البلدين يسير في اتجاه جيد".

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه "في ضوء المواضيع التي طُرحت في مجموعة العمل المعنية بالتعاون المشترك بين البلدين، ستواصل العلاقات بين الحكومتين والشركات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية تطورها".

