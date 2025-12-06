مجموعة "حنظلة" تنشر معلومات خبراء "القبة الحديدية" الاسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه بناءً على إعلان "حنظلة"، تم تعريف هؤلاء الأفراد كمصممين رئيسيين لنظام "القبة الحديدية". والأسماء المُعلنة في القائمة الجديدة هي كما يلي:

أندري أوستروفسكي (Andrey Ostrovsky)

تشين ساريج (Chen Sarig)

دينيس زارفين (Denis Zarfin)

جال وينبرج (Gal Wainberg)

موشيه شيم-توف (Moshe Shem-Tov)

رام ألون (Ram Alon)

رونين ميلر (Ronen Miller)

سابير أحاروني (Sapir Aharoni)

شلومو كوهين (Schlomo Cohen)

سيميون نُفيكوف (Simion Novikov)

ستيفان جيجيل (Stefan Gegel)

أندري أوستروفسكي

عُرف "أندري أوستروفسكي"، المدير المخضرم في هندسة البحث والتطوير، بخبرته الواسعة في قيادة فرق سكرام وتطوير المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتم تقديمه كأحد الخبراء البارزين في هذا المجال. وهو مقيم في رمات هاشارون بمقاطعة تل أبيب، وشغل مناصب قيادية رئيسية في شركات دولية منها أمازون و Voyager Labs، ولعب دورًا مهمًا في إدارة الفرق الهندسية، وتعزيز الهياكل التنظيمية، وتطوير المشاريع واسعة النطاق.

يشتهر أوستروفسكي بسجله الحافل في تصميم الأنظمة الموزعة، وهندسة الخدمات المصغرة، وتطوير الحلول القائمة على التعلم الآلي. كما أنه حاصل على براءة اختراع في مجال تحليل العلاقات القائم على الصور، وبفضل منهجيته المنظمة في تحسين العمليات المؤسسية وتطوير الموظفين، قدم مساهمات كبيرة في نمو أعمال مختلفة.

تشين ساريج

"تشين ساريج" هو مهندس نظام وعالم بيانات يمتلك خبرة تزيد عن عقد في تطوير المنتجات التكنولوجية متعددة التخصصات، وقد تم تقديمه كأحد خبراء مجال الخوارزميات وهندسة النظم. وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الفيزياء من جامعة بن غوريون بمعدل 88، ولديه سجل حافل بالعمل في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الرائدة بما في ذلك SecuredTouch و Mprest و Elisra و Elta.يتخصص ساريج في مجالات بحث وتطوير الخوارزميات التي تشمل التعلم الآلي، والتعلم العميق، ومعالجة اللغة الطبيعية، وكشف الاحتيال، بالإضافة إلى أنظمة الرادار وأنظمة القيادة والتحكم واسعة النطاق.

شغل خلال سنوات نشاطه عدة مناصب في القيادة التقنية، وإدارة الفرق الهندسية، والإشراف على تسليم النظام من مرحلة التصميم حتى التنفيذ.بالإضافة إلى مهاراته الواسعة في Python و MATLAB و Java و SQL، يمتلك خبرة عميقة في التحليل الإحصائي، ونمذجة النظام، والتحسين. كما أن تشين ساريج حاصل على شهادة استحقاق من قسم نظام الدفاع الجوي في شركة ELTA Ltd، مما يؤكد قدراته في المشاريع الهندسية المتقدمة.

دينيس زارفين

"دينيس زارفين" هو عالم بيانات ومتخصص في مجالات علوم البيانات. من خلال تطوير مكتبات متقدمة لإعداد البيانات، والمشاركة في مسابقات Kaggle، والمشاركة في مشاريع متنوعة، تمكن من تحقيق دقة تنبؤ تتراوح بين 90% و 98% في تطبيقات مختلفة.يمتلك زارفين خبرة تزيد عن عام في العمل كعالم بيانات مستقل في مجالات مثل التنبؤ بأسعار الأسهم، وتحليل سوق العقارات، وكفاءة الطاقة، والنماذج التنبؤية المعقدة. جعلته قدراته في النمذجة وتصميم النماذج الدقيقة أحد الخبراء الموثوق بهم في المشاريع القائمة على البيانات.

بالإضافة إلى خلفيته القوية في البرمجة باستخدام Python و C++ و TensorFlow و Keras والأدوات التحليلية المتقدمة، عمل سابقًا في شركات كبيرة منها Elbit Systems وشارك في مشاريع تشمل نظام القبة الحديدية الدفاعي.كما أن دينيس زارفين حاصل على شهادة تخصصية في التعلم الآلي والتعلم العميق باستخدام بايثون، مما يؤكد مهاراته المهنية في تنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة.

جال وينبرج

عُرف "جال وينبرج"، مهندس الكهرباء والإلكترونيات ذو الخلفية المتخصصة في مجال أنظمة الترددات الراديوية، ودمج الأنظمة، وتصميم الدوائر الإلكترونية والرقائق، كأحد الكوادر الفنية القادرة في صناعة التكنولوجيا. يعمل حاليًا في شركة TATA – TCS كمشغل لمركز عمليات الشبكة، ومسؤول عن مراقبة ومراقبة واستكشاف أخطاء الأنظمة الحاسوبية والاتصالية الرئيسية.

عمل وينبرج سابقًا في شركة ELTA – IAI كمتخصص في دمج الأنظمة في قسم الطيران والفضاء؛ حيث عمل على أنظمة الرادار، والترددات الراديوية، والألياف البصرية، والأنظمة المضمنة، وشارك بشكل فعال في مشاريع الدعم الفني للجيش الإسرائيلي.وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء والإلكترونيات من كلية أزريلي للهندسة، ويمتلك مهارات مهنية واسعة في C++ و Python و MATLAB و FPGA والتقنيات المرتبطة بالترددات الراديوية. يحمل وينبرج أيضًا سجلاً بخدمته في القوات الجوية الإسرائيلية كفني رادار لنظام القبة الحديدية وقائد فريق، وقد تسرح من هذه القوات برتبة رقيب أول.

موشيه شم-توف

"موشيه شم-توف" هو مدير ضمانة جودة ذو خبرة واسعة تمتد لـ 25 عامًا في قيادة مجالات دمج واختبار برمجيات الاتصالات، والترددات الراديوية، والأنظمة الدفاعية، وأنظمة الشبكات، والتصوير الطبي. يتمتع بتخصص في إنشاء فرق اختبار عالية الأداء، وتطوير أدوات ومحاكيات الاختبار، وتحسين معايير الجودة عبر التدريب والإرشاد المهني. قاد موشيه فرقًا ومشاريعًا في شركات رائدة منها Ness، وRafael، وElbit، وOrca Interactive، وComsys Mobile، وGilat Satellite Networks، وHughes Aircraft Company.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء والحاسوب من جامعة UBC، وماجستير إدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس، ودبلوم في هندسة البرمجيات من التخنيون. يمتلك موشيه مهارات متقدمة في الأتمتة، ودمج الأنظمة، وإدارة التكوين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التقنيات ولغات البرمجة.وقد خدم كقائد سرية ورائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو حاصل على تصريح أمني عسكري ومدني من المستوى 3.

رام ألون

"رام ألون" يمتلك خبرة تزيد عن 30 عامًا في البحث والتطوير متعدد التخصصات، وتطوير المنتجات، والإدارة التنفيذية. كرائد أعمال ومدير في شركات عالمية مثل إنتل، نجح في نقل المنتجات من الفكرة إلى الإنتاج الضخم، وأدار فرقًا كبيرة للبحث والتطوير، وعرض روح الابتكار من خلال 7 براءات اختراع مسجلة. يتمتع رام بخلفية تقنية عميقة في معالجة الإشارات، والاتصالات، وتطوير الرقائق، والمطيافية، والليزر. شغل مناصب قيادية عليا مثل الرئيس التنفيذي، والمدير التقني الأول، ونائب رئيس البحث والتطوير في شركات optiQGain، وWiNetworks، وDSPC، ولعب دورًا محوريًا في مشاريع كبرى، بما في ذلك المساهمة في نظام "القبة الحديدية". وهو عقيد سابق بالجيش.

رونين ميلر

"رونين ميلر" مهندس برمجيات أول متخصص في أنظمة الخلفية (Backend) يمتلك خبرة تزيد عن عقد في تصميم وتطوير وتوسيع نطاق الأنظمة المعقدة للخلفية. لديه خلفية قوية في تصميم واجهات البرمجة (API)، والخدمات القائمة على السحابة، والتطوير الشامل (Full-stack) مع تخصص في Ruby on Rails، وC#، وC++، وبيئات السحابة مثل AWS وAzure. ساهم رونين في شركات تكنولوجيا كبرى منها Cloudinary، وZerto، وPentalum، وIAI، وعمل على الأنظمة المدمجة في الوقت الفعلي، وخوارزميات معالجة الإشارات الرقمية لنظام "القبة الحديدية"، وتطبيقات الويب المتقدمة.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات من جامعة بن غوريون، وأكمل عدة دورات متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتطوير الويب. يُعرف رونين بمهاراته في حل المشكلات، وقدرته على التكيف، وقيادته في توجيه المهندسين الجدد.

سابير أحاروني

"سابير أحاروني" مهندس صناعي ومتخصص في إدارة المنتجات يتمتع بسجل حافل في بناء وتحسين العمليات التجارية، وتطوير المنتجات، وإدارة المشاريع. من خلال خبرته في شركات "جو" للتأمين الرقمي، وMENAHEL4U، وMinet Technologies، أظهر مهارة عالية في قيادة الفرق المتعددة الوظائف، وتطوير استراتيجيات فعالة، وإجراء أبحاث السوق، وإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية. يتقن إدارة دورة حياة المنتج، وضمان الجودة، وتطوير الأعمال، وتحليل البيانات، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة. سابير حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والإدارة، ويتقن اللغتين العبرية والإنجليزية، وقد خدم كرقيب عمليات في "أنظمة "القبة الحديدية" الدفاعية.

شلومو كوهين

"شلومو كوهين" مدير فريق برمجيات ذو خبرة ومهندس برمجيات أول يتمتع بـ 8 سنوات من الخبرة وقيادة قوية في لغات C++، وC# .NET Core، وPython، وJava. يشغل حاليًا منصب قائد فريق برمجي في شركة mPrest ويعمل على مشاريع "القبة الحديدية"، ويتخصص في تطوير الخلفية والتطوير الشامل، وهندسة الأنظمة، وتعدد الخيوط البرمجية، والخدمات المصغرة، وتقنيات السحابة (AWS، Docker، Kubernetes).

يتمتع شلومو بسجل حافل في إدارة الفرق، وتحسين كفاءة المشاريع، واستكشاف الأخطاء المعقدة وإصلاحها، ودمج الحلول للعملاء الدوليين. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات من كلية أزريلي، ويحمل تصريحًا أمنيًا، ويتقن اللغات الإنجليزية والعبرية والفرنسية. يبحث شلومو عن فرص جديدة كقائد فريق أو مهندس برمجيات أول.

سيميون نوفيكوف

"سيميون نوفيكوف" مطور خوارزميات وباحث ذو خبرة يتخصص في تحليل البيانات، ونمذجة العمليات، وعلوم البيانات. يجيد استخدام MATLAB، وC#، وPython، وPyTorch، وJava، وC، وJulia، ويتقن اللغات الإنجليزية والروسية والعبرية. يدرس حاليًا للحصول على درجة الماجستير في علوم الحاسوب في جامعة بن غوريون مع التركيز على التحليل العددي والتعلم العميق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب والرياضيات من جامعة تل أبيب.

لديه خبرة واسعة في تطوير الخوارزميات لأنظمة السلامة في الوقت الفعلي وتحسين سلسلة التوريد مع سلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك مشاريع تضمنت محاكاة مونت كارلو، والتحسين، والتحليل اللوجستي لأنظمة دفاعية حيوية مثل "القبة الحديدية".

ستيفان جيجيل

"ستيفان جيجيل" مطور تطبيقات شامل (Full Stack) ماهر جدًا يتمتع بـ 6 سنوات من الخبرة في تصميم وتنفيذ تطبيقات ويب قوية. يجيد استخدام React، وRedux، وC#، و.NET Core، وDocker، وLinux، وAWS، ومجموعة واسعة من تقنيات الواجهة الأمامية والخلفية، وهو مكرس لتقديم حلول برمجية عالية الجودة ودفع عجلة الابتكار. قام بتطوير أنظمة قابلة للتوسع لشركات منها Done، وCellcom، وGeoda، وIntel، ولديه خبرة عملية في التحليل اللوجيستي، وإدارة قواعد البيانات، والنشر السحابي.

ستيفان حاصل على شهادة مطور شامل (.NET)، ولديه خلفية في الهندسة الميكانيكية، ويتقن اللغات الإنجليزية والعبرية والروسية.