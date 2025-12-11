فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة الإيراني يصل إلى النهائيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء من دبي، أُقيمت المباراة السادسة لفريق كرة السلة الثلاثي على الكراسي المتحركة للفتيات ضد بنغلاديش في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب. وفي هذه المباراة، فاز المنتخب الإيراني بنتيجة 10-3.

وكانت هذه المباراة السادسة لفريق كرة السلة الثلاثي على الكراسي المتحركة للفتيات، والفوز الرابع له في هذه الدورة. فقد فاز على بنغلاديش اليوم وخسر أمام تايلاند. وكان قد فاز على بنغلاديش في اليوم السابق، وحقق فوزًا وخسارة أمام تايلاند.

وبذلك، تأهل فريق كرة السلة الثلاثي على الكراسي المتحركة للفتيات إلى المباراة النهائية بأربعة انتصارات وخسارتين. وسيواجه المنتخب الإيراني في هذه المرحلة منتخب تايلاند.

