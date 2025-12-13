السفير الإيراني لدى أنقرة يلتقي نائب وزير الخارجية التركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الجانبان خلال هذا الاجتماع، أهمية العلاقات الوثيقة والتاريخية بين طهران وأنقرة، وجددا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي.

وكان تيسير شؤون المواطنين ومعالجة القضايا القنصلية الهامة، من المحاور الرئيسية لاجتماع السفير الإيراني مع نائب وزير الخارجية التركي، وتم التأكيد على ضرورة مزيد من التعاون في هذا المجال.

ورحب الجانبان بتعزيز وتوسيع التعاون التعليمي بين الأكاديميات الدبلوماسية في إيران وتركيا، معتبرين ذلك عاملاً مهماً في تبادل الخبرات وتحسين مستوى الدبلوماسية بين البلدين.

وكان توسيع التعاون والتنسيق بين مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية ومركز الدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الخارجية التركية لتعميق الفهم المتبادل للتطورات الإقليمية والدولية موضوعاً آخر تم الترحيب به.

كما نوقشت خلال هذا الاجتماع قضايا أخرى تتعلق بالعلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

