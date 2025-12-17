إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى موسكو للتشاور مع مسؤولين من الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء برئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ومجموعة من نواب الدوما ومستشاريهم، وناقش معهم مختلف القضايا.

وناقش الاجتماع، الذي استضافه ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، بالإضافة إلى وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي بشأن التوجهات الراهنة في العلاقات الدولية.

واعتبر وزير الخارجية عقد هذا الاجتماع في مجلس الدوما الروسي فرصة قيّمة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الإيرانية الروسية، ودور برلماني البلدين في تيسير هذه العلاقات. وأشار إلى التواصل المستمر بين مختلف اللجان البرلمانية في مجلس الشورى الإسلامي ومجلس الدوما الروسي، معرباً عن أمله في أن تتوسع الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين بما يتماشى مع تطور التعاون في مجالات أخرى.

ورأى وزير الخارجية أن العلاقات الإيرانية الروسية، القائمة على شراكة استراتيجية بين البلدين، تصب في مصلحة المصالح المشتركة للشعبين، كما أنها تُعدّ ركيزة أساسية للسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكداً على العزم المشترك لقادة البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات.

وأشار وزير الخارجية، في معرض حديثه عن تصاعد نزعة الولايات المتحدة العدوانية الأحادية وتزايد تجاهلها للقانون الدولي إلى أهمية التعاون بين الدول المستقلة، بما فيها إيران وروسيا، لتعزيز التعددية وحماية مبادئ الأمم المتحدة، وأكد أن إيران وروسيا ستواصلان تعاونهما في إطار المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية، بما فيها مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي هذا الاجتماع فرصة سانحة لتقريب وجهات نظر البلدين وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا الثنائية والدولية. وأشار إلى توافق وجهات النظر بين إيران وروسيا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والعبور والطاقة والسياحة والصناعة، وذلك بالاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا.

وخلال هذا الاجتماع، عرض عدد من ممثلي مجلس الدوما وجهات نظرهم وتطلعاتهم بشأن العلاقات الثنائية والتعاون بين إيران وروسيا في القضايا الإقليمية والدولية. كما أوضح السيد حسن قشقاوي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية المرافق لوزير الخارجية في هذه الزيارة، في كلمة له، خطط مجلس الشورى الإسلامي للمساهمة في توطيد وتوسيع العلاقات والتعاون بين إيران وروسيا.

