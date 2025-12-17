لبنان: شهيدان باعتداءين إسرائيليين على الجنوب والجبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، عن استشهاد مواطن لبناني، في غارة إسرائيلية على سيارة على طريق عديسة – مركبا في قضاء مرجعيون، بمحافظة النبطية.

وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، باستهداف مسيّرة إسرائيلية آلية من نوع "رابيد" هناك.

كما أعلنت وزارة الصحة "أنّ غارة العدو الإسرائيلي اليوم على سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدّت إلى استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين بجروح".

إلى ذلك، تستمرّ الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عديدة في الأراضي اللبنانية، حيث ألقت قوات الاحتلال، اليوم أيضاً، قذائف ضوئية عند أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة مروحين في قضاء صور.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخروقات لإعلان وقف الأعمال العدائية، الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، برعاية أميركية وفرنسية، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في آب/أغسطس عام 2006.

