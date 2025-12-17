مقتل عالم نووي مؤيد للكيان الإسرائيلي في الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت التقارير أن مجهولا أطلق النار على لورييرو، وهو أستاذ في علوم وهندسة الطاقة النووية والفيزياء، ومدير مركز علوم البلازما والاندماج في MIT، مساء الإثنين، حيث نُقل إلى المستشفى متأثرا بإصاباته، قبل أن يُعلن عن مقتله صباح الثلاثاء.

ووفق ما تظهر منشورات وتقارير حول نشاطاته وآرائه العلمية والسياسية فقد كان لورييرو داعما للاحتلال الإسرائيلي في مواقف علنية سابقة،

وأصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بيانًا عبّر فيه عن تعازيه لعائلة الراحل وزملائه وطلابه، مؤكدًا التعاون الكامل مع الجهات المختصة في التحقيق.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك إن القضية "تحقيق نشط ومفتوح في جريمة قتل"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع جامعة MIT، تركزت اهتمامات لوريرو البحثية على النظرية والمحاكاة الحاسوبية لديناميكيات البلازما غير الخطية.

وانضم لوريرو إلى هيئة التدريس في MIT عام 2016، بعد أن عمل باحثا في معهد البلازما والاندماج النووي في معهد العلوم والتكنولوجيا في لشبونة، وفقا لما ذكرته الجامعة.

وأكدت MIT أن إدارة شرطة المعهد تشارك في دعم التحقيق، الذي تتولى قيادته شرطة ولاية ماساتشوستس.

وأضافت الجامعة أنها لن تصدر أي تعليقات إضافية في الوقت الراهن، التزاما بسير التحقيق الجاري.

