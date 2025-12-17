محادثات كورية جنوبية–أميركية لبناء غواصة نووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء تصريح سون ناك لدى وصوله إلى واشنطن، أمس الثلاثاء، لإجراء مشاورات، وذلك بعد نحو شهر من نشر "ورقة حقائق" مشتركة وثّق فيها الحليفان التفاهمات التي توصّلا إليها في مجالي التجارة والأمن، خلال القمة الثانية بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وقال سون ناك للصحافيين: "في حالة أستراليا، جرى استثناء بموجب المادة 91 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، التي تتطلب اتفاقاً ثنائياً منفصلاً... وبما أننا قد نحتاج إلى ذلك أيضاً، فسأبحث هذا الخيار".

كما أضافت وكالة "يونهاب"، أنّ الوضع مشابه لما قامت به أستراليا والولايات المتحدة، حيث أبرمتا اتفاقاً ثنائياً منفصلاً استناداً إلى التشريعات الأميركية، ما أتاح تجاوز الاتفاق القائم بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفتح الطريق أمام دعم حصول أستراليا على غواصات نووية.

