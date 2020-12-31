لائحة الاتهام لملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني أصبحت جاهزة

وأفادت وكالة مهِر للأنباء أن عبداللهيان قال في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاربعاء: لقد اتضح اليوم في اي دولة كانت قيادة هذه العملية الارهابية واي الدول كان لها دور في الكشف عن تفاصيل وصول القائد سليماني الى مطار بغداد ووضعت المعلومات اللازمة تحت تصرف الاميركيين لتنفيذ العملية الارهابية.

واكد بان ملف استشهاد القائد سليماني قد اكتمل تماما وحتى انه تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه العملية الارهابية واضاف: انه مثلما صرح رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي فان جميع الوثائق جاهزة لاصدار لائحة الاتهام ضد الآمرين والمرتكبين لعملية الاغتيال.

واوضح بان السلطة القضائية عملت على مدى العام الاخير على جمع الوثائق المتعلقة بعملية الاغتيال في الداخل والخارج وحتى انه بعد تشكيل لجنة قضائية في العراق والتفاوض مع المسؤولين العراقيين تبين من هم الذين وضعوا معلومات رحلة القائد سليماني من دمشق الى بيروت ومنها الى بغداد تحت تصرف الاميركيين الارهابيين.

واكد قائلا: لاشك ان اصدار لائحة الاتهام هذه ستكون رادعة وباعثة على الندم وان اصدارها من قبل السلطة القضائية جدير بالشكر والتقدير.

واشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية وفقا لارنا، الى حضور القائد سليماني القوي والدائم الى جانب قوى المقاومة واضاف: ان الكثير من اجراءات القائد سليماني بمعية قوى المقاومة ضد الصهاينة كانت بصورة عفوية.

واعتبر ان فراغا كبيرا تركه القائد سليماني في المنطقة باستشهاده وقال: لقد كان لي معه اجتماع في العام 2018 استغرق اكثر من 3.5 ساعة حيث قال ضمن كلامه بان احد هواجسه تجاه بعض الدول المطلة على الخليج الفارسي هو ان العلاقات بينها وبين الكيان الصهيوني ستظهر للعلن تدريجيا في غضون اقل من عامين.

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