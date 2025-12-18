البوندستاغ يقرّ توسيع صفقة «حيتس 3» مع الكيان الصهيوني لتتجاوز 6.7 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت وزارة جيش الاحتلال، في بيان أمس الأربعاء، أن التوسعة الجديدة تُكمل صفقة بيع منظومة الدفاع الجوي لألمانيا، والتي وُقّعت قبل نحو عامين بقيمة 3.6 مليارات دولار.

وأوضحت أن الاتفاق الموسّع ينص على زيادة كبيرة في وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض وقاذفات منظومة “حيتس 3″، على أن تُسلَّم للجيش الألماني، بما يعزّز قدراته في مجال الدفاع الجوي بعيد المدى.

وأضافت الوزارة أن القيمة الإجمالية للصفقتين تتجاوز 6.7 مليارات دولار، أي ما يزيد على 20 مليار شيكل، ما يجعلها صفقة السلاح الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وطُوّرت منظومة “حيتس 3” بشكل مشترك بين مديرية البحث والتطوير التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي، ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية (MDA)، والصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، التي تُعدّ الجهة الرئيسية لتطوير وإنتاج المنظومة.

وأشارت وزارة جيش الاحتلال إلى أن توقيع اتفاق توسيع الصفقة من المقرّر أن يتم يوم الخميس في ألمانيا، بمشاركة مسؤولين من وزارتي الأمن في إسرائيل وألمانيا، إضافة إلى ممثلين عن الصناعات الجوية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن مصادقة البوندستاغ على توسيع صفقة “حيتس 3” تعكس “الثقة العميقة التي تمنحها ألمانيا لإسرائيل، لقدراتها التكنولوجية، وللالتزام المشترك بحماية المدنيين في مواجهة تهديدات متصاعدة”.

وأضاف أن الصفقة تمثل “شراكة إستراتيجية من الدرجة الأولى، تستند إلى رؤية أمنية بعيدة المدى”، معتبراً أن عائداتها “ستُسهم في تعزيز بناء القوة العسكرية وضمان التفوق النوعي لإسرائيل في السنوات المقبلة”.

من جهته، قال المدير العام لوزارة الجيش، اللواء (احتياط) أمير برعام، إن توسيع صفقة “حيتس” يشكّل «محطة إضافية ومركزية في العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين إسرائيل وألمانيا، شريكتنا الأساسية في أوروبا”.

واعتبر أن الصفقة “تجسّد عملياً إستراتيجية وزارة الأمن لتوسيع الصادرات العسكرية”، مشيراً إلى أنها “ستعزز مكانة إسرائيل عالمياً، وتُسرّع إنتاج منظومة “حيتس” أيضاً لصالح جيش الاحتلال.

رسالة لحلف شمال الأطلسي

وجاءت صفقة “حيتس 3” ضمن حزمة إنفاق جديدة صادق عليها البرلمان الألماني في وقت سابق اليوم، بقيمة تقارب 59 مليار دولار، لتجهيز القوات المسلحة الألمانية في إطار تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة ما تصفه برلين بالتهديد الروسي، وفق وزارة الدفاع الألمانية.

وبموجب هذه الحزمة، التي أقرتها لجنة الدفاع في مجلس النواب، ترتفع مشاريع شراء الأسلحة للجيش الألماني بحلول عام 2025 إلى نحو 83 مليار يورو، وهو مستوى قياسي، بحسب الوزارة التي اعتبرته “رسالة قوية” لحلف شمال الأطلسي وشركائه.

وأضافت الوزارة أن “ألمانيا تمضي قدماً، وتفي بالتزاماتها داخل الحلف بشكل موثوق، وتتحمل مسؤوليتها عن الأمن والسلام في أوروبا”، مشيرة إلى أن ميزانية تسليح الجيش الألماني بلغت مستوى قياسياً جديداً للسنة الثالثة على التوالي.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عقب اجتماع لجنة الدفاع، إن الاستثمار في الجيش يخدم “هدفاً واضحاً، هو تحقيق الأمن الفعلي لبلدنا والاستعادة الكاملة لقدراتنا الرادعة والدفاعية”.

/انتهى/