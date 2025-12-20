طهران وباكو تؤكدان على تسريع وزيادة حركة المرور على حدود أستارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل مجتبى دميرجي لو، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى جمهورية أذربيجان، خلال زيارته لمعبر أستارا الحدودي وتفقده لحركة المرور، وجهات النظر حول تسريع وتسهيل مرور الشاحنات، وتم التوصل إلى اتفاقيات لزيادة حجم حركة المرور وتقليل الوقت الذي تستغرقه البضائع المصدرة.

خلال زيارته لمدينة أستارا ومحادثاته مع المسؤولين المعنيين، أكد سفيرنا، أثناء اطلاعه على الوضع الراهن لحركة الشاحنات، في اجتماعات منفصلة مع مسؤولين من البلدين، على ضرورة تعزيز التنسيق لزيادة حركة الشاحنات، لا سيما البضائع سريعة التلف.

تُظهر الإحصاءات أن حجم الشاحنات التي تطلب عبور هذا المعبر الحدودي الاستراتيجي يزداد بشكل حاد مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد وذروة الصادرات الزراعية الإيرانية وبداية صادرات الكيوي. وتستقبل مدينة أستارا الساحلية، نظرًا لموقعها الاستراتيجي، شاحنات من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى شحنات متجهة إلى جمهورية أذربيجان وروسيا أو قادمة منهما.

وتشير تصريحات مسؤولي الجمارك المحليين والإيرانيين إلى أن بطء الإجراءات الجمركية والقيود المفروضة على قبول الشاحنات من قبل جمارك جمهورية أذربيجان هما العاملان الرئيسيان وراء هذه الطوابير الطويلة والتأخيرات التي تمتد لأيام، حيث تعمل جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أستارا على مدار الساعة، بينما تقوم جمارك الجانب الآخر أحيانًا بتقليص ساعات العمل أو إيقاف دخول الشاحنات فجأة.

كان لهذا التفاوت والبطء عواقب وخيمة. فقدت العديد من شحنات التصدير التي تحتوي على منتجات سريعة التلف جودتها أو فسدت تمامًا بسبب التأخيرات الطويلة على الحدود، مما تسبب في خسائر مالية فادحة للتجار والمصدرين الإيرانيين. وإلى جانب الضرر الاقتصادي، أدى ذلك أيضًا إلى استياء بين السائقين والسكان المحليين.

