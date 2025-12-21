  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٥ ص

توقيع مذكرة تفاهم بين حزب "المؤتلفة" الإسلامي وحزب أرمينيا المزدهرة

تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين حزب "المؤتلفة" الإسلامي الإيراني وحزب أرمينيا المزدهرة، وذلك في إطار توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز الدبلوماسية الحزبية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقّع الوثيقة كلٌ من مهدي طهراني، نائب رئيس حزب "المؤتلفة" الإسلامي للشؤون الدولية، وميكائيل مالكوميان، نائب الأمين العام لحزب أرمينيا المزدهرة.

ويُعتبر توقيع هذه المذكرة خطوةً نحو تعزيز العلاقات الحزبية وتطوير التبادلات الثقافية والاجتماعية والسياسية بين البلدين. وخلال هذا اللقاء، أكّد الطرفان على أهمية دور الأحزاب والمؤسسات الشعبية في تعزيز العلاقات الشاملة بين إيران وأرمينيا.

وتأتي هذه الخطوة الحزبية استكمالاً للتطور السريع للعلاقات بين طهران ويريفان. وفي وقت سابق، في أغسطس/آب من هذا العام، التقى الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، خلال زيارة رسمية لأرمينيا، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وأجرى محادثاتٍ بينهما، ووقّع الطرفان بياناً مشتركاً وعشر وثائق تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.


من بين أهداف تلك الاتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري إلى ثلاثة مليارات دولار، وتطوير ممرات العبور بين الشمال والجنوب، وبين الخليج الفارسي والبحر الأسود.

ويُعدّ حزب أرمينيا المزدهرة أحد الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية الأرمينية.

يُكمّل تطوير العلاقات الحزبية والبرلمانية الجهود الدبلوماسية الرسمية، ويُسهم في تعزيز عمق العلاقات بين البلدين واستدامتها. ويمكن لمذكرة التفاهم هذه أن تُمهّد الطريق لزيادة التبادل بين الأحزاب وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في البلدين.

ووفقًا للتقرير، أكّد الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ووضع خطة لتبادل الخبرات التنظيمية.

