عراقجي: الإجراءات الأمريكية ضد الأمن البحري تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، وجهات النظر مع نظيره الفنزويلي، السيد إيفان خيل بينتو، حول العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الكاريبي.

وأشار رئيس جهاز السياسة الخارجية إلى العلاقات الممتازة بين إيران وفنزويلا في مختلف المجالات، مؤكدًا عزم كبار المسؤولين في البلدين على توطيد العلاقات وتوسيعها بما يخدم مصالح البلدين.

كما اعتبر السيد عراقجي الإجراءات الأمريكية ضد الأمن البحري في منطقة الكاريبي، والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا، انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،

وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي بحزم لهذه الإجراءات غير القانونية والأحادية، التي تُشكل تهديدًا واضحًا للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد وزير الخارجية الفنزويلي بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعلان تضامنها مع شعب وحكومة فنزويلا المنتخبة ضد التهديدات والعقوبات الأمريكية غير القانونية والقمعية، مؤكدًا عزم الحكومة والشعب الفنزويليين على الدفاع عن سيادة بلادهم واستقلالها في وجه هذه الضغوط.

كما أكد وزيرا خارجية إيران وفنزويلا على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المحافل الدولية لمواجهة الأحادية والدفاع عن السيادة الوطنية للدول.

/انتهى/