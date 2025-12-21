مخاوف في تل أبيب حول قدرات إيران الصاروخية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت نقلاً عن مصادر أمنية تابعة للكيان، بأن تل أبيب قلقة إزاء تعزيز إيران لقدراتها الصاروخية.

وادعت هذه المصادر أن جولة أخرى من المواجهات بين إيران والكيان الإسرائيلي ستندلع، مع إقرارها بأن هذا الصراع لن يكون سهلاً على الإطلاق.

وأضافت أن دوافع إيران لتعزيز قدراتها الصاروخية قد ازدادت.

ومن وجهة نظر تل أبيب، فإن الزيادة الكمية والنوعية في القدرات الصاروخية الإيرانية لا تُغير المعادلات العسكرية فحسب، بل تُعزز أيضاً مستوى الردع الإيراني، وتجعل احتمالية تكرار سيناريوهات عدوانية أكثر تكلفة بالنسبة للكيان الإسرائيلي.

