قلق اسرائيلي من انتاج ايران لـ 3000 صاروخ باليستي سنويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان شبكة NBC News، نقلت عن مصادر مطلعة ومسؤولين أمريكيين سابقين، أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد يصل إنتاج إيران من الصواريخ الباليستية إلى حوالي 3000 صاروخ سنوياً.

وذكرت الشبكة الإعلامية أن مسؤولين إسرائيليين سابقين زعما أنه إذا استمر الخلاف بين المسؤولين الأمريكيين وهذا الكيان حول موقف نتنياهو من وقف إطلاق النار في غزة، فقد يتردد ترامب في اتخاذ موقف عسكري ضد إيران.

ووفقاً للشبكة الإعلامية، وشخص مطلع على خطط الاحتلال الصهيوني ومسؤولين أمريكيين سابقين أُبلغوا بهذه الخطط، فإن إنتاج إيران من الصواريخ الباليستية قد يرتفع إلى 3000 صاروخ سنوياً .

وقال مسؤول إسرائيلي سابق تحدث مع قادة إسرائيليين حاليين حول هذه المخاوف: "إن خطر الصواريخ الباليستية وعددها الذي قد يستخدمه الإيرانيون في هجوم هو الشغل الشاغل لإسرائيل حالياً".

أقرّ المسؤول قائلاً: "إنّ التهديد الصاروخي حقيقي للغاية، ولم نتمكن من صدّها جميعاً في المرة السابقة".

وقال مسؤول أمريكي سابق، مُطّلع على الخطط الإسرائيلية، إنّ امتلاك إيران لعدد كبير من الصواريخ الباليستية سيُساعدها على تحسين دفاعاتها عن مواقع تخصيب اليورانيوم. وأوضح الإسرائيليون أنّ مسؤولي الكيان لديهم مخاوف مماثلة بشأن إعادة بناء منظومات الدفاع الصاروخي الإيرانية، وتمويل وتسليح قواتها في المنطقة، ويعتقدون أنّ طهران ستُعيد بناء برنامجها النووي بوتيرة أسرع لقدرتها على حماية مواقع التخصيب بشكل أفضل.