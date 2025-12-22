سيناتور أمريكي: الصواريخ الإيرانية قادرة على تعطيل القبة الحديدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء وفي مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، قال السيناتور الأمريكي البارز، ليندسي غراهام إن إيران بدأت جهودًا جديدة لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية.

وأضاف غراهام أن الصواريخ الباليستية الإيرانية باتت تشكل تهديدًا لإسرائيل يُضاهي برنامجها النووي.

وقال: "حماس وإيران تعيدان بناء أنفسهما. كما يحاول حزب الله اللبناني بناء المزيد من الأسلحة. وفي مجال الصواريخ، يُشكل هذا تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل".

كما ادعى: "لا يمكننا السماح لإيران بإنتاج صواريخ باليستية، لأن هذه الصواريخ قادرة على تعطيل منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي. هذا تهديد خطير".

/انتهى/