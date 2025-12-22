إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران حققت إصابات مهمة في الحرب و"إسرائيل" تسترت على الخسائر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال معلّق الشؤون الخارجية في القناة، موآف فردي إنّ هناك إصابات مهمة جداً ناجمة عن الصواريخ الباليستية الإيرانية التي استهدفت أهدافاً في "إسرائيل" لم يتمّ النشر عنها جميعها، مضيفاً بالقول: "لقد جرى استيعاب الأمر ضمن رواية النجاح الإسرائيلية، إلا أنّ هذا السلاح كان ناجعاً جداً بالفعل".

ولفتت "كان" إلى أنه في أعقاب الحرب، توصّل الإيرانيون إلى استنتاج أنّ الصواريخ الباليستية شكّلت الأداة الأكثر نجاعة في مواجهة "إسرائيل"، متقدّمةً على الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة من حيث الفاعلية والتأثير.

