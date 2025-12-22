  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص

إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران حققت إصابات مهمة في الحرب و"إسرائيل" تسترت على الخسائر

إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران حققت إصابات مهمة في الحرب و"إسرائيل" تسترت على الخسائر

صرحت قناة "كان" الإسرائيلية، بأنّه خلال عملية "الأسد الصاعد" ضدّ إيران كانت هناك إصابات مهمّة جداً حققتها الصواريخ الإيرانية ضدّ أهداف إسرائيلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال معلّق الشؤون الخارجية في القناة، موآف فردي إنّ هناك إصابات مهمة جداً ناجمة عن الصواريخ الباليستية الإيرانية التي استهدفت أهدافاً في "إسرائيل" لم يتمّ النشر عنها جميعها، مضيفاً بالقول: "لقد جرى استيعاب الأمر ضمن رواية النجاح الإسرائيلية، إلا أنّ هذا السلاح كان ناجعاً جداً بالفعل".

ولفتت "كان" إلى أنه في أعقاب الحرب، توصّل الإيرانيون إلى استنتاج أنّ الصواريخ الباليستية شكّلت الأداة الأكثر نجاعة في مواجهة "إسرائيل"، متقدّمةً على الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة من حيث الفاعلية والتأثير.

/انتهى/

رمز الخبر 1966446

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات