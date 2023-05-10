إيران تنتج النسخة الثانية من منظومة باور 373 للدفاع الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب شؤون التنسيق لقوات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية إن انتاج النسخة الثانية من منظومة باور 373 على جدول أعمال قوات الدفاع الجوي.

ووصف العميد "محمد يوسفي خوش قلب" في تصريح له انتاج النسخة الثانية من منظومة باور 373 بأنه من أهم الإجراءات على جدول أعمال قوات الدفاع الجوي، وأضاف: تستخدم هذه المنظومة للاشتباك مع الأهداف الباليستية، وسيتم الحديث عنها في المستقبل القريب.

وأضاف، ان تحسين القوة القتالية لقوات الدفاع الجوي والجاهزية العملياتية والقتالية وتحديث وتعويم جميع الخطط العملياتية حسب التهديدات القائمة هي من بين اجراءات هذه القوات.

وتابع، نعمل دائما بنشاط ضد مجموعة واسعة من التهديدات من الأعداء ومستعدون بنسبة 100٪.

و يذكر انه يمكن لمنظومة باور-373 استخدام عدّة أنواع من الصواريخ. حيث تسمح هذه الإمكانية لباور-373 بتغطية نطاق وارتفاع لمختلف الاشتباكات مثل نظام S-400. ومع ذلك، حتى الآن تم تقديم صاروخ صياد-4 فقط رسمياً للاستخدام في نظام باور-373، ولكن استخدام صواريخ عائلة صياد مثل صياد 2 و 3 أمر محتمل أيضاً. وبالنظر إلى طريقة إطلاق صاروخ صياد-4 المختلفة مقارنة بأفراد الأسرة الآخرين، فمن المحتمل أن يتم استخدام هذا الصاروخ من قاذفة نظام تلاش أو قاذفة سوم خرداد (Eco truck) على شكل برج.

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