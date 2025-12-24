اختطاف ضابط لبناني على يد الموساد

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن تقرير للشرق الأوسط، أن التحقيقات التي أُجريت في الأيام الأخيرة تُشير إلى أن أحمد شكر، الضابط المتقاعد، قد اختُطف على يد عملاء الموساد.

ويُشير التقرير إلى أن فحص كاميرات المراقبة يُظهر أن عملية الاختطاف جرت في قرية النبي شيت، حيث يقيم أحمد شكر في البقاع.

كما تُشير التحقيقات إلى تورط مواطنين سويديين مرتبطين بالموساد، دخلا لبنان قبل يومين من العملية. غادر أحدهما لبنان في يوم الاختطاف نفسه، بينما يُرجّح أن يكون الآخر قد غادر البلاد بطريقة غير شرعية.

يزعم التقرير أن أحمد شكر هو شقيق حسن شكر، العضو في حزب الله الذي استشهد على يد الكيان الصهيوني في البقاع عام 1988. وكان حسن شكر عضواً في الوحدة التي شاركت في القبض على الإسرائيلي ران آراد عام 1986. وبعد هذه العملية، نُقل آراد إلى مخبأ في قرية النبي شيت، ثم إلى مكان مجهول؛ ولا يزال مصيره غامضاً.

/انتهى/