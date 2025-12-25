طلعات جوية مكثفة لمقاتلات صهيونية فوق دمشق ودرعا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الميادين، أن مصادر سورية محلية رصدت طلعات جوية مكثفة لطائرات حربية إسرائيلية فوق عدة مناطق في ضواحي دمشق ودرعا والقنيطرة.

وأعلنت مصادر إخبارية في القنيطرة أن عناصر الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على أطفال ونساء كانوا يجمعون الفطر في قرية العشية جنوب القنيطرة. وأكدت هذه المصادر عدم وقوع إصابات في هذه الهجمات.

كما داهمت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي المنطقة المحيطة بقرية الرفيد جنوب القنيطرة، وأقامت ثكنات جاهزة في قاعدة تل الأحمر بضواحي القنيطرة.

وأفادت وكالة سانا للأنباء أيضاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسللت صباح اليوم إلى عدة قرى في ضواحي القنيطرة الجنوبية، مستخدمة مركبتين من طراز هامفي دخلتا سوريا من غرب تل الأحمر، وسلكتا الطريق المؤدي إلى قرية كودنه وصولاً إلى قرية عين زيوان.

