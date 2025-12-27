غوتيريش يدين الهجوم الارهابي على مسجد "الامام علي (ع)" في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش "يدين" هذا الهجوم "بشكل قاطع" و"يؤكد مجددا أن الاعتداءات على المدنيين ودور العبادة غير مقبولة. ويشدد على ضرورة تحديد هوية المسؤولين وإحالتهم إلى العدالة".

وتابع البيان: " يتقدم الأمين العام بخالص التعازي إلى أسر القتلى (الشهداء)، ويعرب عن تعاطفه مع جميع المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والكامل".

ووقع الهجوم أثناء صلاة الجمعة في مسجد علي بن أبي طالب (ع) بحي وادي الذهب في حمص.

وأعلنت السلطات الصحية السورية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الانفجار الذي استهدف المسجد إلى ثمانية أشخاص.

