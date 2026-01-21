  1. الدولية
اتصال بين ترامب وإردوغان: بحث في تطورات سوريا وغزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه أجرى "اتصالاً جيداً للغاية" ​مع نظيره ​التركي ⁠رجب طيب إردوغان، وقد صرح بذلك خلال توجهه إلى المنتدى ‌الاقتصادي العالمي ⁠في سويسرا​.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بدوره، أفاد مكتب إردوغان بأنّ الرئيسين بحثا التطورات في سوريا وغزة، ولا سيما في ظل التطورات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ونقلت بيان الرئاسة التركية أنّ أنقرة "تتابع عن كثب التطورات في سوريا، وإن وحدة سوريا وانسجامها وسلامة أراضيها مهمة بالنسبة إليها".

وأشار البيان إلى أنّ ترامب وإردوغان، ناقشا أيضاً ‌الحرب مع تنظيم "داعش" ووضع سجناء التنظيم الموجودين في السجون السورية.

كما شدّد البيان على أنّ "سوريا التي تتقدم بجميع مكوّناتها وتتحرر من الإرهاب ‌وتنعم بالسلام ستُسهم في استقرار المنطقة".

وبشأن غزة، أبلغ إردوغان ترامب، بأن بلاده ستواصل العمل ⁠بالتنسيق مع الولايات المتحدة "من أجل تحقيق السلام هناك"، شاكراً دعوة الرئيس الأميركي لانضمامه إلى "مجلس السلام"، وفق البيان الرئاسي التركي.

