تمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزارة الدفاع السورية أعلنت تمديد وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية لمدة 15 يومًا.

وذكرت وكالة سانا للأنباء أن الوزارة أوضحت في بيان نشرته على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أن التمديد بدأ الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم السبت، ويهدف إلى دعم عملية إخلاء السجون الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ونقلهم إلى الأراضي العراقية.

ويأتي هذا في حين كان مصدر حكومي سوري قد صرّح سابقًا لوكالة سانا بأن وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية قد انتهى، وأن الحكومة السورية تدرس الخيارات المتاحة. وفي الوقت نفسه، أعلن إلهام أحمد، مدير العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، وجود قنوات اتصال مع الحكومة السورية، مؤكدًا إمكانية حلّ القضايا العالقة عبر الحوار.

كما أعلن إلهام أحمد عن إجراء مشاورات مع الحكومة السورية لتمديد وقف إطلاق النار، وامتنع، نظرًا لجدية الأطراف، عن تقديم تفاصيل حول كيفية تنفيذ الاتفاق.

وأوضح قائلاً: "نحن نحاول تجنب الانجرار إلى الحرب في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة".

