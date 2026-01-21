تحديد واعتقال قادة وعناصر إرهابية في أعمال الشغب بمحافظة همدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن البيان الصادر عن حرس أنصار الحسين في محافظة همدان، أوضح أنه تم إعلام أبناء الشعب الشريف والثوري في المحافظة بأنه بفضل الرصد والإجراءات الاستخباراتية الدقيقة التي قام بها جنود الإمام المهدي (عج) في منظمة استخبارات الحرس، تم تحديد عدد كبير من قادة وعناصر الاضطرابات الإرهابية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية، جرى اعتقالهم من خلال عمليات دقيقة ومباغتة، فيما تستمر العمليات للقبض على باقي العناصر.

وأشار البيان إلى أن جرائم هؤلاء المثيرين للشغب شملت تخريب الأماكن المقدسة مثل الحسينيات والمساجد في أنحاء المحافظة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإشعال الحرائق في أماكن عامة وخاصة، وإقلاق النظام العام وإثارة الرعب بين السكان، والتواصل مع الجماعات الإرهابية المعادية ومع الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية، لا سيما جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وأضاف البيان أن المهام المكلفة لهؤلاء الأفراد من قبل الأجهزة الأجنبية شملت ارتكاب القتل، وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وتخريب البنى التحتية الحيوية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، والهجوم على المواقع العسكرية والأمنية.

وأشار البيان أيضًا إلى أنه عند الاعتقال تم ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء والأدوات المختلفة المخصصة للأعمال التخريبية بحوزة المتهمين.