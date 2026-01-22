قائد مقر خاتم الأنبياء: ردّ إيران على أي اعتداء سيكون مدمّراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن اللواء عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، قال تعليقًا على التهديد الأخير للرئيس الأميركي بشن هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية: «نؤكد بحزم أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا تبعات أي خطأ في الحسابات؛ فكل اعتداء على أرض إيران أو أمنها أو مصالح شعبها سيحوّل فورًا، وفي المرحلة الأولى، جميع المصالح والقواعد ومراكز النفوذ الأميركية إلى أهداف مشروعة وحتمية وفي متناول القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأضاف أن «القدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية حقيقية وفاعلة وغير قابلة للمساس؛ فهي قدرة تستند إلى الدعم الحاسم للشعب، ونابعة من الإيمان والإرادة الوطنية والقدرات المحلية، ولم تُربك الحسابات الاستراتيجية للعدو فحسب، بل ثبتت مرارًا في الميدان بصورة عملية لا تقبل الإنكار، ويعي أعداء هذا الشعب، ولا سيما أمريكا، تبعاتها جيدًا».

وشدد عبد اللهي على أن «الحماقة الاستراتيجية لأمريكا والكيان الصهيوني في دعم الفتن وأعمال الشغب والعمليات الإرهابية الأخيرة ضد الشعب الإيراني، والرد الحاسم والذكي والكاسر للعدو من قبل الشعب في الانتفاضة الكبرى يوم 12 يناير، تشكل دليلًا واضحًا على الفشل الكامل للمشاريع العدائية، وإنذارًا جديًا ودائمًا لمخططيها وداعميها».

وتابع أن «التهديدات والتصريحات الواهية للرئيس الأميركي لم تواجه إدانة واسعة في العالم الإسلامي فحسب، بل قوبلت أيضًا داخل أمريكا نفسها وحتى في الكونغرس بانتقادات واعتراضات جدية، ما يعكس بوضوح تزايد عزلة السياسات الأميركية العدائية والمغامِرة والفاشلة وأفولها».

وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن يومًا بادئة للحرب ولن تكون، لكنها سترد على أي تجاوز أو تهديد أو اعتداء أو عمل عدائي يستهدف أمن ومصالح الشعب الإيراني بردّ سريع وحاسم وقاسٍ ورادع».

وختم بالقول إن «زمن سياسة “اضرب واهرب” قد انتهى إلى الأبد، وإن ردّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون أسرع وأدق وأكثر تدميرًا مما يمكن لأمريكا والكيان الصهيوني حتى أن يتصوراه».