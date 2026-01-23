وزير الخارجية التركي: نعارض اي عمل عسكري تجاه ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مقابلة صحفية مع قناة "سكاي نيوز"، اشار فيدان الى “العقوبات الظالمة” المفروضة على إيران و أكد على ضرورة حل الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر الحوار والدبلوماسية، دون إهدار الفرص المتاحة.



كما اعرب عن مخالفة بلاده للهجمات التي تعرضت لها ايران خلال حرب الـ12 يوما (العدوان الصهيو-امريكي صيف 2025)، ودعا الى حل المشاكل بالحوار مشددا على مواصلة جهود بلاده الدبلوماسية لتفادي الحرب واستمرارها.



امكانية مشاركة تركيا في قوة حفظ السلام في قطاع غزة



و ابدى وزير الخارجية التركي استعداد تركيا لمشاركتها في “قوة حفظ السلام” بقطاع غزة، رغم معارضة شديدة من قبل الكيان الاسرائيلي.مشيرا الى ان مشاركة تركيا تتطلب اتفاقا دوليا في هذا الشأن.



هذا و ذكر فيدان أن تركيا سبق أن أبدت استعدادها للمشاركة في “خطة سلام ترامب” في غزة، ولا يزال التزامها قائما.



وتابع موضحا انه كما وان تركيا انضمت الى “مجلس السلام” في غزة وتشارك الآن في اللجنة التنفيذية، وتقدِّم مساعدات إنسانية واسعة، فان هناك إمكانية لإرسال قوات عسكرية تركية بشرط وجود حوار واتفاق حول دول معينة.



ومضى في القول مؤكدا مرة أخرى على أن إرسال القوات العسكرية الى قطاع غزة يعتمد على الحوار والاتفاق مع دول محددة، قائلا: علينا أن نرى الى أين ستؤول الأمور.



وأكد فيدان أن الرئيس الأمريكي هو الوحيد القادر على الضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه.

