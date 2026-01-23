القبض على 16 من البلطجيين والاشرار الناشطين في الأحداث الإرهابية في طهران

وافادت وكالة مهر للانباء، ان وزارة الامن الايرانية اعلنت عن توقيف 16 من البلطجيين والاشرار الناشطين في الأحداث الإرهابية الاخيرة في طهران .

وتم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص واعتقالهم خلال الـ24 ساعة الماضية، في عملية مشتركة بين دائرة الامن في طهران وقوى الامن الداخلي. وقد تم توقيف 8 منهم في مناطق ستارخان ومرزداران ومدينة غلستان. وأثناء عملية الاعتقال، اشتبك أحد هؤلاء الأشرار (وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية) مع القوات الأمنية مما أدى إلى إصابته برصاصة في قدمه.

هؤلاء الثمانية كانوا من العناصر الرئيسية في الهجوم على القوات الأمنية وإحراق السيارات الحكومية والخاصة للمواطنين. وقد تم العثور بحوزتهم على أكثر من 40 قطعة سلاح أبيض بما فيها سيوف ملطخة بالدماء، وملابس مسروقة للشرطة وقوات التعبئة أثناء أعمال الشغب، بالإضافة إلى كمية من ذخيرة الأسلحة الحربية، ومخدرات، وكمية كبيرة من المشروبات الكحولية.

ويتمتع بعض الموقوفين بقدرة مالية عالية، وكان أحدهم من أصحاب المعامل.

كما تمكنت كوادر وزارة الامن في طهران من تحديد هوية واعتقال 8 آخرين في مناطق شرق وجنوب وجنوب غرب طهران (مدينة بهارستان)، كانوا يصنعون ويرمون قنابل بدائية، ويقومون بإحراق السيارات وإلحاق الأذى بالقوات الأمنية.

