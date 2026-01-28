العميد وحيدي: تصريحات المسؤولين الأمريكيين لا تُخيفنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد أحمد وحيدي، نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي، صباح اليوم الأربعاء، في مهرجان الشهيد جمران للعلوم: المجتمع الحي هو المجتمع الذي يسوده التفكير والتأمل، ولذلك فإن العلم هو أصل الحياة البشرية ودليل على تفوق الإنسان.

وأضاف: عندما يُحترم العلم والعلماء في المجتمع، فإن ذلك يُسهم في نموه، ومجتمعنا الإسلامي كذلك. عندما يصبح قائد المجتمع الولي الفقية، فهذا يعني أن العالم والباحث هو رأس المجتمع، وهذا هو الفرق الرئيسي بين مجتمعنا الإسلامي والمجتمعات الأخرى.

وتابع العميد وحيدي: المجتمع الإسلامي مجتمعٌ زاخرٌ بالعقلانية والمعرفة. من إنجازات النصر في حرب الأيام الاثني عشر تهيئة الأرضية اللازمة لنهضة علمية جديدة في البلاد.

وصرح قائلاً: "بعد الحرب، طُرحت عشرات الآلاف من الأفكار في مجال الدفاع، ودخل جزء كبير منها مرحلة البحث، وعلينا الحفاظ على هذا الحافز. وقد أظهر هذا أنه إذا فكرنا ملياً في دوافع المجتمع، فسنجد طاقات هائلة".

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري إلى أن حرب الأيام الاثني عشر كانت حرباً تكنولوجية بامتياز، قائلاً: "في هذه الحرب التكنولوجية، التي كانت أحدث حرب خيضت على الإطلاق، والتي طُبقت فيها أعلى مستويات التكنولوجيا، دخلت الجمهورية الإسلامية الميدان معتمدةً على قدراتها التكنولوجية وقوة إيمانها، وخرجت منه منتصرة".

وأضاف: "العدو ضد الإسلام الخالص، ولكنه يفعل ما يُسهم في نشر الإسلام الخالص". كان الوضع مماثلاً في حرب الأيام الاثني عشر، والعدو لا يدرك أنه يخوض معركةً لا يقدر عليها، لأن الشعب في الميدان، ونصر الله يفيض وينتشر، وعدونا لا يفهم أساس هذه القدرة الإلهية.

قال العميد وحيدي: ظن العدو أنه يستطيع إقصاءنا من الميدان بحربٍ فكرية، ولكن في الثاني عشر من يناير، شهدنا الشعب الإيراني، في ذروة الضغوط الاقتصادية والتهديدات العسكرية، يجتاز الاختبار بنجاح.

وأضاف: إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تدل على عمق مشاكل أمريكا الداخلية، لكننا لا نخشى تصريحاتهم، بل من المهم جدًا معرفة الحقيقة.

/انتهى/