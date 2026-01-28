اجتماع إيراني روسي لتطوير التعاون في مجالي الصحة والطب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول اللقاء وتبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات التعاون الثنائي، لا سيما القضايا والمشاكل المتعلقة بالطلاب الإيرانيين في روسيا.

وفي هذا اللقاء، أوضح جلالي الإجراءات التي اتخذتها سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو لحل مشاكل الطلاب، وخاصة مسألة توثيق وثائقهم، وقال: "هذه المسألة على رأس أولويات السفارة، وأنا أتابع باستمرار حل المشاكل المتعلقة بالطلاب، وخاصة طلاب جامعة سيتشينوف، مع كبار المسؤولين في البلاد".

وأضاف: "أعتقد أن هؤلاء الطلاب يمثلون جسرًا هامًا لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأعرب وزير الصحة الروسي، موراشكو، عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها السفارة الايرانية في موسكو، قائلاً: "إنّ حلّ قضايا الطلاب الإيرانيين في روسيا أمرٌ بالغ الأهمية، وسيُسهم في تمكينهم من المشاركة الفعّالة في قضايا بلادهم المستقبلية، وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وخلال هذا الاجتماع، أكّد الطرفان على ضرورة مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على الوثائق التعاون القائمة بين البلدين وتوقيعها في مجالات الصحة والطب والتعليم الطبي.