غريب آبادي: سيكون ردنا على أي عمل عسكري حاسماً ومؤلماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي في رسالة على شبكة X: "لقد فشل أعداء إيران غير العقلانيين والعنيدين خلال العدوان العسكري في يناير، وكذلك في إثارة الفوضى وانعدام الأمن داخل البلاد، وسيفشلون بلا شك في المرحلة الثالثة (حشد القوات والمعدات العسكرية في المنطقة والتهديد بعمل عسكري)".

وأضاف: "نحن لا نريد الحرب، ولم نكن نريدها، لكننا نعرف جيداً كيف ندافع عن بلدنا وشعبنا. سيكون ردنا على أي عمل عسكري حاسماً ومؤلماً، حتى لو كان محدوداً، فسيواجه رداً قاسياً ومؤسفاً".

وصرح نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية قائلاً: "لقد جرب أعداؤنا الحرب والعقوبات والتهديدات والتخريب والإرهاب، لكنهم لم يحققوا أهدافهم وهُزموا في كل مرحلة". نأمل أن يعودوا هذه المرة إلى رشدهم ويتعلموا من أخطاء الماضي، وأن يتحدثوا مع إيران والإيرانيين باحترام.

وقال: لا توجد مفاوضات حاليًا مع الولايات المتحدة، ولكن يتم تبادل الرسائل عبر وسطاء. إذا كانوا يدّعون التفاوض، فعليهم التوقف عن التهديد. كما أن نتائج المفاوضات غير محسومة مسبقًا.

وقال غريب آبادي: في ظل هذه الظروف (التهديد بالعمل العسكري)، فإن أولويتنا القصوى هي الاستعداد التام للدفاع عن البلاد. حتى لو كانت الظروف مواتية للمفاوضات، ونظرًا لتاريخ الخداع الأمريكي، فإن طهران تُبقي على كامل استعدادها للدفاع.