  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٦:٤٥ م

البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة: إذا تعرضنا للتهديد سنرد بطريقة غير مسبوقة

البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة: إذا تعرضنا للتهديد سنرد بطريقة غير مسبوقة

أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك: إيران مستعدة للمحادثات القائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، ولكنها سترد، في حال تعرضها للضغوط، بطريقة لم تشهدوها من قبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردّت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على رسالة ترامب التهديدية قائلةً: في المرة الأخيرة التي دخلت فيها أمريكا الحرب في أفغانستان والعراق عن طريق الخطأ، أهدرت أكثر من 7 تريليونات دولار وقُتل أكثر من 7000 أمريكي. إيران مستعدة للمحادثات القائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، ولكنها ستدافع عن نفسها، في حال تعرضها للضغوط، وسترد بطريقة لم تشهدوها من قبل.

رمز الخبر 1967851

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات