البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة: إذا تعرضنا للتهديد سنرد بطريقة غير مسبوقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردّت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على رسالة ترامب التهديدية قائلةً: في المرة الأخيرة التي دخلت فيها أمريكا الحرب في أفغانستان والعراق عن طريق الخطأ، أهدرت أكثر من 7 تريليونات دولار وقُتل أكثر من 7000 أمريكي. إيران مستعدة للمحادثات القائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، ولكنها ستدافع عن نفسها، في حال تعرضها للضغوط، وسترد بطريقة لم تشهدوها من قبل.