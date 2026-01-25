خلق أكثر من 3000 فرصة عمل في القطاع الزراعي في محافظة سيستان وبلوشستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح "محمد حسن يادغارزايي" في مقابلة مع الوكالة: "لقد حققت مؤسسة الجهاد الزراعي في سيستان وبلوشستان 83% من التزامها بتوفير فرص عمل، وذلك من خلال خلق 3096 فرصة عمل في القطاع الزراعي هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 100% بنهاية العام".

وأكد نائب مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية في مؤسسة الجهاد الزراعي في سيستان وبلوشستان، استمرار النجاح في خلق فرص العمل في المحافظة، قائلاً: "إن تحقيق نسبة توظيف تتجاوز 100% خلال العامين الماضيين هو ثمرة التعاون الفعال بين إدارات المحافظات، والاستغلال الأمثل لإمكانيات مختلف القطاعات الزراعية، والنجاح في استيعاب المرافق".

وأشار يادغارزايي إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الزراعي في المحافظة، قائلاً: "إن التخطيط لخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية يُمثل أولوية قصوى، ويجري بذل الجهود لتسخير جميع الإمكانيات والقدرات المتاحة في هذا الاتجاه".

أشار نائب مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية في منظمة الجهاد الزراعي بالمحافظة إلى أن قطاعات الثروة الحيوانية والدواجن والزراعة والبستنة والمياه والتربة قد لعبت دورًا رئيسيًا في خلق فرص العمل، كما كان للمشاركة الفعّالة للقطاع الخاص دورٌ هام في تحقيق هذا النجاح.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مؤسسة الجهاد الزراعي في سيستان وبلوشستان عازمة على اتخاذ خطوات فعّالة نحو التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل المستدامة في المنطقة، وذلك بمواصلة هذا النهج.

