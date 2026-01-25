وزير الصحة الايراني يُثني على جهود القطاع الصحي في إنقاذ حياة آلاف المصابين في الحوادث الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في رسالة تقدير موجهة الى الطاقم الطبي والعلاجي في القطاع الصحي ،اليوم الأحد،مضيفا: اليوم، واذ ننعى فقدان كل واحد من أبناء وطننا نتيجة للأحداث الصعبة والمؤلمة التي شهدتها الأيام الأخيرة، فإننا نشارك عائلات الضحايا حزنهم و نشد على اياديهم في معاناتهم لفقد أحبتهم.

وتابع قائلا : يقتضي عليّ في مثل هذه الاوقات والمواقف ان اتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير للاعزاء ابطال الصفوف الاولى في القطاع الصحي على جهودهم الجبارة وتفانيهم المخلص في خدمة جميع ابناء الشعب الايراني النبيل ومواجهة التحديات بمهنية عالية وانسانية راقية لإنقاذ حياة آلاف الجرحى في مختلف المدن الايرانية.

واكمل : لقد أدى القطاع الطبي والصحي في البلاد، في هذا الاختبار الصعب والدموي والمميت، واجباته الإنسانية والمهنية بفخر وثبات، تماما كما فعل في الأزمات والاوقات العصيبة السابقة وحرب الـ12 يوما (العدوان الصهيوني في صيف 2025)؛ حيث وضع هذا القطاع إنقاذ الأرواح البشرية وتخفيف معاناة الناس في صميم أفعاله وإنجازاته وأوفى بوعوده.

وختم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني رسالته هذه، متمنيا التوفيق الدائم والعزة والسلامة للطواقم الصحية والطبية.

/انتهى/