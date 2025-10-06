عراقجي يؤكد مواصلة الجهود لحماية حقوق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.

في هذا اللقاء، الذي عُقد في وزارة الخارجية، شرح وزير الخارجية آخر مستجدات السياسة الخارجية للبلاد، وأطلع نواب الشعب على مبادرات وجهود السلك الدبلوماسي لحماية المصالح الوطنية لبلادنا.

استعرض وزير الخارجية جهود وزارة الخارجية خلال العام الماضي، بما في ذلك في المجال النووي، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والاستفادة من قدرات المنظمات متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، والدبلوماسية الفاعلة لمواجهة حملات الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ودعم الشعب الإيراني، والدبلوماسية الاقتصادية، وأجاب على أسئلة النواب حول مختلف المواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية.

كما شرح عراقجي خطط الرئيس بزشكيان لزيارته إلى نيويورك ومشاركته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقدّم تقريرًا عن لقاءاته ومفاوضاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخر الجهود الدبلوماسية لمواجهة النهج التخريبي للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة بشأن القضية النووية.

وفي هذا اللقاء أكد رئيس جهاز السياسة الخارجية على مواصلة جهود وزارة الخارجية لحماية الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية من خلال التشاور والتشاور مع الدول ذات التفكير المماثل.

